Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı

İstanbul'da, haftanın son iş gününde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluşurken araçlar güçlükle ilerledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 20:46, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 20:46
Mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla artan trafik nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Maltepe arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Üsküdar, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

D-100 kara yolunda Kartal, Ataşehir ve Kadıköy'de, köprü ayrımları ve kavşakların yanı sıra Kadıköy-Maltepe ve Pendik-Tuzla arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Bostancı ve Uzunçayır'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ataşehir ve Çakmak Köprüsü'nde yoğunluk gözlemleniyor.

- Köprülerde araçlar güçlükle ilerledi

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Hürriyet Tepesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak'ta gecikmeler yaşanıyor.

Mahmutbey gişelerinden Avcılar'a kadar çift taraflı araç yoğunluğu gözlenirken, Haramidere-TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde ise trafik akışında aksamalar oldu.

Öte yandan metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 74'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 63'e kadar ulaştı.

