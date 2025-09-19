İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı

Mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla artan trafik nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Maltepe arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Üsküdar, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

D-100 kara yolunda Kartal, Ataşehir ve Kadıköy'de, köprü ayrımları ve kavşakların yanı sıra Kadıköy-Maltepe ve Pendik-Tuzla arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Bostancı ve Uzunçayır'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ataşehir ve Çakmak Köprüsü'nde yoğunluk gözlemleniyor.

- Köprülerde araçlar güçlükle ilerledi

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Hürriyet Tepesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak'ta gecikmeler yaşanıyor.

Mahmutbey gişelerinden Avcılar'a kadar çift taraflı araç yoğunluğu gözlenirken, Haramidere-TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde ise trafik akışında aksamalar oldu.

Öte yandan metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 74'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 63'e kadar ulaştı.