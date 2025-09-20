20 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Antalya Ticaret Borsasını, esnafı, Güneydoğu ve Doğu Anadolu İş Adamları Derneğini ve şehit ailesini ziyaret edecek, avukatlar ile toplantı yapacak.

(Antalya/11.30-18.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Çanakkale/10.00/11.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfınca düzenlenecek "Horasan'dan Balkanlar'a Avrasya Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri Buluşması"na katılacak.

(Ankara/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karasu'da Çekok Gıda Sanayi kivi hasadına katılacak, Başak Traktör Fabrikası'nı, Arifiye Fidancılık'ı, valiliği ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Sakarya/10.15-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında başlayacak.

(İstanbul/10.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına; Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor, Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor ve Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/17.00/Antalya/Trabzon/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in altıncı haftasına; Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK, İmaj Alt Yapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor, Manisa FK-Esenler Erokspor ve Adana Demirspor-Erzurumspor FK müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Van/16.00/Manisa/Adana/19.00)

4- Nesine 3. Lig'in 3. haftası, 1. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

5- Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakaları başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak.

(Manila/10.30)

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftası; Spor Toto-Rize Belediyespor, Ankara Hentbol-Beykoz Belediyespor, Güneysuspor-Mihalıççık Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Önallar Giresunspor ve Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/18.00/Rize/17.00/Muğla/İstanbul/18.00)