EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Yargıtay'dan emsal karar: Estetikte sonuç alınmazsa ücret geri ödenecek
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
20 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

20 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 00:06, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 00:09
20 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Antalya Ticaret Borsasını, esnafı, Güneydoğu ve Doğu Anadolu İş Adamları Derneğini ve şehit ailesini ziyaret edecek, avukatlar ile toplantı yapacak.

(Antalya/11.30-18.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Çanakkale/10.00/11.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfınca düzenlenecek "Horasan'dan Balkanlar'a Avrasya Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri Buluşması"na katılacak.

(Ankara/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karasu'da Çekok Gıda Sanayi kivi hasadına katılacak, Başak Traktör Fabrikası'nı, Arifiye Fidancılık'ı, valiliği ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Sakarya/10.15-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında başlayacak.

(İstanbul/10.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına; Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor, Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor ve Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/17.00/Antalya/Trabzon/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in altıncı haftasına; Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK, İmaj Alt Yapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor, Manisa FK-Esenler Erokspor ve Adana Demirspor-Erzurumspor FK müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Van/16.00/Manisa/Adana/19.00)

4- Nesine 3. Lig'in 3. haftası, 1. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

5- Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakaları başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak.

(Manila/10.30)

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftası; Spor Toto-Rize Belediyespor, Ankara Hentbol-Beykoz Belediyespor, Güneysuspor-Mihalıççık Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Önallar Giresunspor ve Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/18.00/Rize/17.00/Muğla/İstanbul/18.00)

