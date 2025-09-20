Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin, 5 inci maddede belirtilen kadrolara, görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 27/2/2025 tarihli ve 7540 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 18 inci maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Akademi personeli: Akademi kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personeli,

c) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

ç) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

f) Daire başkanı: Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan daire başkanlarını,

g) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev gruplarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,

h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacak olanların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

k) Ünvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Ünvan değişikliği sınavı: Ünvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,

m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

n) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve görev grupları şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Uzman, sivil savunma uzmanı.

c) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman, muhasebeci,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

ç) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Aşçı.

(3) Ünvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, kütüphaneci, programcı, istatistikçi, teknisyen, grafiker.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Akademide en az bir yıl çalışmış olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl; koruma ve güvenlik şefi, istatistikçi, programcı, sayman, kütüphaneci, mütercim, sosyal çalışmacı, psikolog, muhasebeci kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, sekreter, şoför, teknisyen, grafiker kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik şefi, istatistikçi, programcı, sayman, kütüphaneci, mütercim, sosyal çalışmacı, psikolog, muhasebeci kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, teknisyen, grafiker kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az altı yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda hizmeti bulunmak,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az altı yıl, iki yıllık yükseköğrenim mezunları için en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Sayman ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, teknisyen, grafiker kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

d) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

3) En az iki yıl aşçı kadrosunda hizmeti bulunmak,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl aşçı kadrosunda hizmeti bulunmak,

3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

2) En az iki yıl aşçı kadrosunda hizmeti bulunmak,

3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Hizmetin özelliğine göre sınav ilanında belirtilecek sınıfta sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az iki yıl aşçı kadrosunda hizmeti bulunmak,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

gerekir.

Ünvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Ünvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Ünvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Ünvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Ünvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde YDS/e-YDS'den en az (B) seviyesinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olmak ya da diğer fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) Sınav ilanında belirtilen programlama dilini veya dillerini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

ç) Kütüphaneci, istatistikçi, sosyal çalışmacı, psikolog kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar ve Atanma

Duyuru ve başvuru

MADDE 10- (1) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, yazılı sınavdan en az bir ay önce Akademinin resmi internet sitesinde duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) Bu duyuruda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, ünvanı, derecesi ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(5) İlan edilen kadrolara sadece Akademi personeli başvuruda bulunabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımayanlar ve diğer kurumların personeli olup Akademide geçici olarak görev yapanlar başvuru yapamaz.

(6) Akademiye yapılan başvurular, sınav kurulu tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Akademinin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(2) Sınav kurulu; Başkan veya görevlendirmesi halinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanının başkanlığında, Akademide görevli tetkik hakimleri arasından Başkan tarafından belirlenecek dört üye ile birlikte beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle asıl üyelerin yokluğu durumunda sınav kuruluna iştirak etmek üzere dört yedek üye belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenimi hariç öğrenim ve kazandıkları ünvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavına, sınav kurulu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğine katılamazlar ve bunların yerine yedek üyelerden biri görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Karşı oy kullananlar gerekçelerini kararda belirtirler.

(6) Sınav kurulunun sekretarya işlemleri, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Yazılı sınav

MADDE 12- (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Akademi tarafından aşağıdaki konularda hazırlanır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:

1) Genel esaslar.

2) Temel hak ve ödevler.

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, ulusal güvenlik.

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

ç) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.

e) Halkla ilişkiler.

f) Etik davranış ilkeleri.

g) Akademinin yapısı ve görevleri ile yargı teşkilatı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.

(2) Ünvan değişikliği yazılı sınavı, Akademinin görev alanı ile atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konuları da kapsar.

(3) Yazılı sınavlar, Akademi tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Sınavların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenilecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Ünvan değişikliği yazılı sınavlarına katılacaklarda, Akademide veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sözlü sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14- (1) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Akademinin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Akademi tarafından ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 15- (1) Sınav sonuçları Akademinin resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilerek en geç on iş günü içinde itiraz edenlere bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(2) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16- (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum, disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(4) Sınav salonuna, sınava alınan personel ve sınavda görevli gözetmenler ile sınav kurulu üyelerinden başkası giremez.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17- (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı ünvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar Akademinin arşivinde saklanır.

Atanma

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka ünvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebebiyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı ünvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları ve görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Akademide veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin isteği halinde görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Ünvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen ünvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak doktora öğrenimini tamamlayan Akademi personeli, ünvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilir.

d) Doktora öğrenimini tamamlayan Akademi personeli, hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya bu ünvanla aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Naklen atama

MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğe tabi ünvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı ünvanlardan veya bu ünvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer ünvanlardan öğrenim ve sertifika şartı ile hizmet süresi gibi mevzuatta aranan şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen sınavsız atama yapılabilir.

Engellilerin sınavları

MADDE 21- (1) Akademi, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 10/9/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.