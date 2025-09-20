YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin

Filistin'e Destek Platformu, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), Eğitim-Bir-Sen, Türkiye Maarif Vakfı ve Uluslararası Filistin Dayanışma Birliğinin (UFİDAP) 2025-2026 akademik yılı öncesi üniversitelere yönelik bir çağrı toplantısı düzenlendi. STK'lar, 2025-2026 akademik yılı öncesinde üniversitelerde açılış dersinin "İlk Ders Filistin" temasıyla yapılması çağrısında bulundu.

Basın toplantısında Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan "Ülkemizdeki üniversitelerin büyük kısmı eylül ayının üçüncü haftası ile ekim ayının ikinci haftası aralığında açılış törenleri ve açılış dersleri yapacaktır. Bu kapsamda üniversitelerdeki açılış programlarında icra edilecek açılış derslerinin 'İlk Ders Filistin' temasıyla Filistin Gazze üzerine yapılması için üniversite yöneticilerimize ve rektör hocalarımıza çağrıda bulunuyoruz. Üniversitelerimiz Filistin konusunda akademik objektiflik açmazından kurtulmalı, tarihin doğru yerinde durmalı ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını en yüksek sesle savunmalıdır" dedi.

YÖK KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yapılan bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı.

YÖK tarafından bütün üniversitelere gönderilen yazıda "İsrail'in iki yıla yakın bir süreden beri Gazze'de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak, hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegane temennimizdir. Yükseköğretim kurumlarımızın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde eğitim ve öğretim ile ilgili konularla birlikte bu hususun da gündem yapılması insani ve vicdani görevimizdir. Bu çerçevede, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" denildi.



