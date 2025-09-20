AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin

YÖK Başkanı Erol Özvar, STK'ların üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısına kayıtsız kalmadı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 08:01, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 08:02
Yazdır
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin

Filistin'e Destek Platformu, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), Eğitim-Bir-Sen, Türkiye Maarif Vakfı ve Uluslararası Filistin Dayanışma Birliğinin (UFİDAP) 2025-2026 akademik yılı öncesi üniversitelere yönelik bir çağrı toplantısı düzenlendi. STK'lar, 2025-2026 akademik yılı öncesinde üniversitelerde açılış dersinin "İlk Ders Filistin" temasıyla yapılması çağrısında bulundu.

Basın toplantısında Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan "Ülkemizdeki üniversitelerin büyük kısmı eylül ayının üçüncü haftası ile ekim ayının ikinci haftası aralığında açılış törenleri ve açılış dersleri yapacaktır. Bu kapsamda üniversitelerdeki açılış programlarında icra edilecek açılış derslerinin 'İlk Ders Filistin' temasıyla Filistin Gazze üzerine yapılması için üniversite yöneticilerimize ve rektör hocalarımıza çağrıda bulunuyoruz. Üniversitelerimiz Filistin konusunda akademik objektiflik açmazından kurtulmalı, tarihin doğru yerinde durmalı ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını en yüksek sesle savunmalıdır" dedi.

YÖK KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yapılan bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı.

YÖK tarafından bütün üniversitelere gönderilen yazıda "İsrail'in iki yıla yakın bir süreden beri Gazze'de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak, hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegane temennimizdir. Yükseköğretim kurumlarımızın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde eğitim ve öğretim ile ilgili konularla birlikte bu hususun da gündem yapılması insani ve vicdani görevimizdir. Bu çerçevede, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" denildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber