AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı

Edirne'de şehit ailesini telefon ile arayarak kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıp 846 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 09:14, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 09:31
Yazdır
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı

Güvenlik güçleri, vatandaşın huzurunu sağlamak adına gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor...

Dolandırıcılara geçit vermeyen ekipler, son olarak şehit ailesini dolandıran çeteyi hedeflerine aldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"11 ŞÜPHELİYİ TEK TEK YAKALADIK"

Aileyi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin TL dolandırılan 11 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı.

Edirne'de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık.

"AİLELERİMİZ, ŞEHİTLERİMİZİN BİZLERE BIRAKTIĞI EN KUTSAL EMANETTİR"

Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır.

Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber