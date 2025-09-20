Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı

Güvenlik güçleri, vatandaşın huzurunu sağlamak adına gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor...

Dolandırıcılara geçit vermeyen ekipler, son olarak şehit ailesini dolandıran çeteyi hedeflerine aldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"11 ŞÜPHELİYİ TEK TEK YAKALADIK"

Aileyi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin TL dolandırılan 11 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı.

Edirne'de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık.

"AİLELERİMİZ, ŞEHİTLERİMİZİN BİZLERE BIRAKTIĞI EN KUTSAL EMANETTİR"

Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır.

Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.



