AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projelerini TEKNOFEST'te tanıtıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, akıllı şehirler teknolojileri, sürdürülebilir ve çevre dostu projeleriyle dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da yerini aldı.

20 Eylül 2025 10:35
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan stantlarda, bakanlığın çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanlarında sunduğu hizmetler tanıtıldı.

Ziyaretçilere, akıllı şehir teknolojilerinden enerji verimliliğine, afet teknolojilerinden, meteoroloji gözlem cihazlarına, akıllı asansör teknolojilerinden sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalara kadar geniş yelpazede deneyimler sunuluyor.

Stantlardan en dikkati çekeni, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ardından başlatılan inşa seferberliğinin anlatıldığı deprem tüneli oldu.

Akıllı şehirler teknolojileri, sürdürülebilir ve çevre dostu projeler tanıtılıyor

Depremin ilk anından itibaren yürütülen çalışmaların kronolojik sırayla anlatıldığı tünelde, 11 ildeki afet konutlarının inşasına ilişkin detayların yansıtıldığı interaktif duvar panoları yer alıyor.

Maket binalarla deprem anı simülasyonu yapılırken, TOKİ konutları gibi güvenli binaların nasıl sağlam kaldığı uygulamalı olarak gösteriliyor.

Akıllı şehir, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaların yer aldığı hologram bölümü de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bakanlık, her yaş grubundan öğrencinin katılabileceği çeşitli yarışmalar da düzenliyor.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce "Geleceğin Sürdürülebilir Şehirleri" temasıyla düzenlenen Hackathon Yarışması'nı kazananlara ödüllerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp verdi.

Yarışmada birinci olan ekipten Ahmet Sağluk, buradaki teknolojilerin çevre için faydalı olacağını ifade ederken, yarışma ikincisi Mehmet Emin Toraman ise TÜİK verileriyle bir yatırım destek sistemi hayata geçirdiklerini belirterek, "Böyle bir fırsatı bize sunan bakanlığa çok teşekkür ediyoruz. Bize bir tecrübe oldu." dedi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da etkinlik kapsamında İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman ise 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemle ilgili vatandaşların sorularını cevaplıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün afetlerde hava tahminini sağlayan Mobil Gözlem Tırı, Türkiye Çevre Ajansının geri kazanım oranını artırmak amacıyla hayata geçirdiği DOA Makinesi, çocuklar için Sıfır Atık temalı VR oyunlar, Emlak Konut GYO iştiraki Emlak Konut Asansör'ün milli ve yerli asansör kabini, maketler ve yeni teknolojilerin yer aldığı stantlar yarına kadar misafirlerini bekliyor.


