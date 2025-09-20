İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek

İzmirlileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 12 ilçede 2 günde 1 uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri o tarihe kadar devam edecek.

Haber Giriş : 20 Eylül 2025 11:42
İzmir'de, son yılların en ciddi kuraklık sorunuyla karşı karşıya. Azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan bu yana uygulanan planlı su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Kentin su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerinde saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılan kesintilerin süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde su kesintileri artık 2 günde 1 olmak üzere düzenli şekilde uygulanacak.

Uzmanlar, su kaynaklarındaki hızlı düşüşün İzmir'de daha uzun süreli önlemleri gündeme getirebileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşlar ise günlük yaşamda büyük zorluklara yol açan kesintilerin bir an önce sona ermesini bekliyor.

PLANLAMA YAPILDI

30 Eylül'e kadar devam edecek kesintiler hakkında İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya yapıldı.

Söz konusu planlama kapsamında birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 19, 21, 23, 25, 27, 29 Eylül'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 20, 22, 24, 26, 28, 30 Eylül'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.


