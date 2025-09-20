İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek

İzmir'de, son yılların en ciddi kuraklık sorunuyla karşı karşıya. Azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan bu yana uygulanan planlı su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Kentin su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerinde saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılan kesintilerin süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde su kesintileri artık 2 günde 1 olmak üzere düzenli şekilde uygulanacak.

Uzmanlar, su kaynaklarındaki hızlı düşüşün İzmir'de daha uzun süreli önlemleri gündeme getirebileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşlar ise günlük yaşamda büyük zorluklara yol açan kesintilerin bir an önce sona ermesini bekliyor.

PLANLAMA YAPILDI

30 Eylül'e kadar devam edecek kesintiler hakkında İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya yapıldı.

Söz konusu planlama kapsamında birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 19, 21, 23, 25, 27, 29 Eylül'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 20, 22, 24, 26, 28, 30 Eylül'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.



