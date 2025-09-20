İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
THY'nin Boeing siparişine dair gerçekler: 2023'te duyuruldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı "300 Boeing uçağı siparişi" açıklaması tartışma yarattı. Ancak Türk Hava Yolları'nın (THY) bu konuda 2023 ve 2025 yıllarında yaptığı resmi açıklamalar, sipariş sürecinin uzun süredir gündemde olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 12:16, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 12:20
THY'nin Boeing siparişine dair gerçekler: 2023'te duyuruldu

2023'te 600 uçak planı duyurulmuştu

THY, 2023 yılında 2030 yılına kadar filosuna 600 yeni uçak katmayı planladığını açıklamıştı. Bu çerçevede 300 uçak Airbus'tan, 300 uçak ise Boeing'den alınacaktı. Boeing'den planlanan alımın, özellikle 787 Dreamliner ve 737 MAX modellerini kapsayacağı belirtilmişti. Medyada yer alan haber linki şu adreste yer alıyor: https://www.haber.aero/aero-gundem/thy-boeinge-siparisi-ne-zaman-verecek/

2025 Şubat'ında THY'den resmi açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2025 yılı Şubat ayında yaptığı açıklamada, Boeing'den alınması planlanan 300 uçak için sözleşme şartları ve teslimat takvimi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Ekşi, sipariş sürecinin 6 ay daha sürebileceğini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de aynı dönemde yaptığı açıklamada, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in çıkışına anlam verilemiyor?

CHP lideri Özel ise dün yaptığı konuşmada, "Erdoğan, Trump'la görüşme için 300 Boeing siparişi sözünü vermeye çalıştı" dedi. Ancak THY'nin açıklamaları, bu sipariş sürecinin aylar öncesinden resmi olarak kamuoyuna duyurulduğunu ve zaten şirketin stratejik planında bulunduğunu gösteriyor. Bu tablo, Özel'in sözlerinin sanki "yeni ve gizli bir pazarlık" varmış izlenimi verdiğini, ancak resmi kayıtlarda sürecin çok önceden açıklandığını ortaya koydu.

