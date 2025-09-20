Suriye Cumhurbaşkanı 58 yıl sonra BM kürsüsünden hitap edecek

Suriye, uzun bir aradan sonra uluslararası arenada diplomatik varlığını güçlendiriyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1967'den bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak ilk Suriye lideri olacak. Bu tarihi konuşma, 58 yıl sonra gerçekleşen ilk devlet başkanı düzeyindeki temsil olma özelliğini taşıyor.

Esad yönetiminin son bulmasının ardından Suriye'deki hükümet, dış temaslarını artırıyor. Cumhurbaşkanı Şara, New York'taki BM görüşmelerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaret sırasında Şara'ya, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Olabi eşlik ediyor.

Bu önemli adımın bir parçası olarak, 2014'te kapatılan Vaşington'daki Suriye Büyükelçiliği binası da yeniden açıldı. Dışişleri Bakanı Şeybani, binada yeni Suriye bayrağını göndere çekti. Bakan Şeybani, bu olayın "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olduğunu söyledi.