Kayseri'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 15:58, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 16:11
Alınan bilgiye göre, C.D'nin kullandığı 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs, Avlağa Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.