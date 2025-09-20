Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Emekli astsubaylar özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 18:28, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 18:28
Emekli astsubaylar özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu

TEMAD üyeleri, "Astsubay hak arama mücadelesi" kapsamında, Samsun'un İlkadım ilçesinde program düzenledi.

Dernek üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Unkapanı Mahallesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan Koca, vatan için ölümü göze alan astsubayların emeklilikte unutulmak istemediklerini söyledi.

Sadece kendileri için değil, emekli olmamış meslektaşları ve vatan sevgisi ile astsubaylık hayali kuran gençler için seslendiklerini belirten Koca, "Özlük haklarımızın iyileştirilmesini, 13-14 bin gösterge rakamına göre hesaplanan tazminatların bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Emekli astsubayların maaş skalasındaki statü adaletsizliğinin giderilmesini, yılların birikmiş mağduriyetlerinin telafi edilmesini bekliyoruz. 3600 ek göstergeden yararlanamayan bizlere verilen ödemenin enflasyona karşı korunmasını, bu miktarın belirli bir katsayıya bağlanmasını istiyoruz." dedi.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde yıllarca görev yapmış astsubaylara da kademe hakkı verilmesini ve eşitlik ilkesinin gereğinin yapılmasını bekledikleri kaydeden Koca, hak arama mücadelesi mağdurları ile disiplin suçlarından dolayı derece kademe ilerlemesi alamayan astsubaylara sicil affı çıkarılmasını talep etti.

Koca 2000, 2001, 2002 ve 2003 mezunu astsubayların sigorta hizmet başlangıçlarının düzenlenmesini isteyerek şunları kaydetti:

"2847 Sayılı Kanun'a göre esas hak sahibi ölmeden astsubay çocuklarının da TEMAD'a üyelik haklarının verilmesi için kanun değişikliği yapılmasını bekliyoruz. 2 yıllık astsubay meslek yüksekokulumuzun 4 yıllık fakülte düzeyine çıkarılmasını, geç kalmış adaletin kendisini istiyoruz. Bu talepler bir lütuf değil, yılların alın terinin, şehit kanının, vatan sevgisinin karşılığıdır."

Öte yandan bir TEMAD üyesi, açıklamaya arıcılık kıyafetiyle katıldı.

