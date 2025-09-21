Fenerbahçe başkanlık seçimi | Ali Koç mu Sadettin Saran mı?

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AÇILAN SANDIK: 50

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net