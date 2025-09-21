Market ürünlerinde fiyat dezenformasyonu! Bakanlıktan açıklama
Fenerbahçe başkanlık seçimi | Ali Koç mu Sadettin Saran mı?

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki başkanlık yarışı nefesleri kesiyor. Sandıklar açılıyor, oylar sayılıyor.

Haber Giriş : 21 Eylül 2025 18:59, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 20:57
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci oturumu bugün gerçekleştiriliyor.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

OY VERME İŞLEMİ BİTTİ

Kongre, saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirildi.

Sandıklar oy verme işlemi bitmesiyle birlikte açılmaya başlandı ve divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

SANDIKLAR AÇILDI, SAYIM DEVAM EDİYOR

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AÇILAN SANDIK: 50

ALİ KOÇ: 12114

SADETTİN SARAN: 12331


Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi sona erdi. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe seçiminde an itibarıyla 24 bin oy kullanıldığını açıkladı.


