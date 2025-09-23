Hiranur'u gürültü yaptığı iddiasıyla tüfekle vuran şüpheli tutuklandı

Olay, önceki akşam Sincan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Hasan Polat, bahçede oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Bir süre sonra gürültünün devam ettiğini öne süren Polat, balkona çıkıp pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Hiranur Şimşek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şimşek, ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradaki müdahalenin ardından da Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hiranur Şimşek'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.