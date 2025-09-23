Özgür Özel, Berhan Şimşek'i de ihraç ediyor

İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel, Berhan Şimşek'i de ihraç ediyor

Cumhuriyet Halk Partili eski milletvekili Berhan Şimşek, kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak partinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 16:21, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 08:49
Yazdır
Özgür Özel, Berhan Şimşek'i de ihraç ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Berhan Şimşek, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Karar 15 Eylül günü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı.

Berhan Şimşek, "Parti disiplinini zedeleyen davranışlar" nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

"ONUR MADALYAMI PAYLAŞIYORUM"

Gelişmeyi sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla duyuran Berhan Şimşek, "45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum." dedi.

Şimşek'in paylaştığı karar metninde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmenize, Merkez Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2025 tarihli olağanüstü toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde, Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılması isteği ile başvurabilirsiniz."

NİSANDAKİ KURULTAYDA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Berhan Şimşek, partinin 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylığını açıklamıştı.

Topladığı imzaları belirlenen süre içinde teslim edemediği belirtilen Berhan Şimşek, aday olamamıştı.

Duruma tepki gösteren Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstermişti.

Şimşek, kararın ardından Sarıyer'deki CHP binasına geldi. Burada açıklamalarda bulunan Şimşek, "Büyük üzüntü içerisindeyim. Bıçak soksanız kanım akmaz. Ne ben bunu hak ediyorum ne de buradan içeri girip liste tutulup dışarıya tedbirle ihraç edilmek isteyen arkadaşlar. Nasıl büyüteceksiniz bu partiyi siz? Sizden önceki kimsenin emeği yok. Ya hep beraber ya hiç birimiz öyle mi? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor. Türkiye'deki geçimsizliğin ve geleceksizliğin peşinden gençler konuşuyor" şeklinde konuştu.

BANA UYGULANAN DÜŞMAN CEZA HUKUKU

Savunmasını gönderdiğini belirten Şimşek, "Bizim bu parti binasında emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu. Bugün bana uygulanan düşman ceza hukukudur. İhraç dilekçesinde şunlar yazıyor; 'Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmenize oy birliğiyle karar verilmiştir.' Olağanüstü Kurultay'dan 6 gün önce. Bu benim şerefim. Düşman ceza hukuku budur" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber