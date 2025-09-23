Niğde'de çobanların yaktığı ateş yangına dönüştü

İddiaya göre, bölgede hayvan otlatan çobanlar ısınmak amacıyla ateş yaktı. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede çevredeki otluk ve ağaçlık alana sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında bazı alanlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.