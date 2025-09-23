12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Niğde'de çobanların yaktığı ateş yangına dönüştü

Niğde'nin Elmalı kasabasında dağda çobanların yaktığı ateş kontrolden çıkarak yangına neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 20:26, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 20:49
Niğde'de çobanların yaktığı ateş yangına dönüştü

İddiaya göre, bölgede hayvan otlatan çobanlar ısınmak amacıyla ateş yaktı. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede çevredeki otluk ve ağaçlık alana sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında bazı alanlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

