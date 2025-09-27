Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerinden
Hulusi Akar: Toplumun Güvenliği Birlik ve Beraberlikte

Kayseri Ticaret Odası'nın meclis toplantısında, Hulusi Akar toplumun güvenliğinin birlik ve beraberlikle sağlanacağını belirtti. TOBB Başkanı ise Kayseri'nin girişimci ruhunu övdü ve Türkiye'nin Çin'e karşı strateji geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş : 27 Eylül 2025 09:54, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 09:55
Hulusi Akar: Toplumun Güvenliği Birlik ve Beraberlikte

Kayseri Ticaret Odası'nın Eylül Ayı Meclis Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve oda üyeleri katıldı. Toplantıda, Kayseri'nin girişimci gücü ve kendi imkanlarıyla kalkınması vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin Çin'e karşı bir strateji geliştirmesi gerektiği belirtildi. Toplumun birlik ve beraberliğinin savunma ve güvenlik açısından en önemli unsur olduğu ifade edildi.

Toplantının Katılımcıları ve Gündemi

  • Kayseri Valisi Gökmen Çiçek
  • TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar
  • AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş
  • TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  • AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan
  • KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy
  • Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci
  • Oda üyeleri

Girişimcilere Teşekkür

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'nin kendi imkanları ve girişimci gücüyle kalkınmasının en çarpıcı başarı hikayelerinden biri olduğunu belirtti. Ticaret, sanayi ve tarımda ülkenin önde gelen üretim merkezlerinden biri haline gelen Kayseri'nin, kamu desteği ve devlet teşviklerinden ziyade kendi girişimci gücüyle bu başarıya ulaştığı vurgulandı. Ayrıca, Kayseri'nin idarecilerinin özel sektörün yanında olduğu ve girişimci bir yaklaşımla çalıştıkları için teşekkür edildi.

Türkiye'nin Çin'e Karşı Stratejisi

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Çin'e karşı bir stratejisinin olması gerektiğini ifade etti. Çin'deki üretim fazlasının çok yüksek olduğunu ve dünya pazarlarının kapanması durumunda en fazla etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını belirtti. Bu nedenle, Türkiye'nin Çin'e karşı bir strateji geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

Kayseri'nin Kültürel Mirası

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de her yıl yeni şeyler öğrendiğini ve Anadolu'dan dünyaya yayılan medeniyetin bir parçası olarak Kayseri'nin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Mevlana'nın hocasının Kayseri'de yattığını ve Ahilik teşkilatının da burada kurulduğunu gururla ifade etti.

Toplumun Birlik ve Beraberliği

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, en önemli savunma ve güvenliğin toplumun birlik ve beraberliği olduğunu belirtti. Ecdadın büyük işler başardığını, kurallar ve kurumların önemini vurguladı. Ahilik kurumunun iş dünyası için halen geçerli olduğunu, toplumsal hayatın değerlerden ibaret olduğunu ve değerler sisteminin doğru yüklenmesiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kurumlar ve kurallarla yükseleceğini söyledi. Değerler sistemi yoksa ne polis ne savcı ne de cezanın yeterli olamayacağını ifade etti.


