TBMM Dilekçe Komisyonu'na 3. Yasama Yılı'nda 11 bin başvuru yapıldı

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Dönemin 3. Yasama Yılı'nda 11 bin 10 dilekçe gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 13:34, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 13:34
TBMM Dilekçe Komisyonu'na 3. Yasama Yılı'nda 11 bin başvuru yapıldı

Meclis'te, bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri olan Dilekçe Komisyonuna, 3. Yasama Yılı'nı kapsayan 1 Ekim 2024 ile 21 Temmuz 2025 tarihleri arasında 11 bin 10 başvuru yapıldı.

Başvuruların yüzde 84'ünün e-Dilekçe sistemi üzerinden iletildiği taleplerin yüzde 22'si kadınlar, yüzde 78'i de erkekler ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirildi.

Komisyona en çok başvuru, çalışma ve sosyal güvenlik alanında yapıldı. Bunu, adalet hizmetleri, eğitim ile vergi ve mali işlemlere ilişkin alanlar takip etti.

En çok dilekçe İstanbul'dan

En çok başvuru 2 bin 183 dilekçe ile İstanbul'dan gelirken, Ankara'dan 1076 ve İzmir'den 589 dilekçe gönderildi. Komisyona 5'er başvurunun yapıldığı Çankırı ve Tunceli ile 11 başvurunun iletildiği Bartın, en az dilekçe gönderen iller oldu.

Komisyon Başkanlık Divanı, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda gerçekleştirdiği 15 toplantıda 10 bin 631 dilekçe hakkında görüşülemeyeceğine ilişkin karar aldı, 112 dilekçe ise mevzuata uygun olmadığı ya da mükerrer olması nedeniyle işlemden kaldırıldı.

Zaman zaman ilginç ve dikkat çeken taleplerin de gönderildiği TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında aktif rol üstleniyor. Toplumsal ve çevresel taleplerle ilgili yerinde incelemeler yapan komisyon üyeleri ve uzmanlar, dilekçelerde yer alan iddia ve taleplerin sağlıklı biçimde analiz edilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel paydaşlardan bilgi alınarak sorunun kaynağının tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesine de katkı sunuyor.

