Adanaspor lokantada rehin kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken ilginç bir kriz yaşadı. Mola verdikleri lokantada 3 bin 500 TL'lik yemek ücreti ödenmeyince futbolcular rehin kaldı.

Haber Giriş : 11 Ekim 2025 20:38, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 20:40
Adanaspor lokantada rehin kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Adanaspor, Fethiyespor ile oynayacağı karşılaşma için deplasman yolculuğunda beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Takım, mola verdiği bir lokantada yemek ücretinin ödenmemesi nedeniyle kısa süreli olarak tesiste alıkonuldu.

Hesap ödenemedi

5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre Adanaspor kafilesi, Fethiye'ye gidiş yolunda bir dinlenme tesisinde yemek molası verdi. Ancak burada yenilen yemeklerin bedeli olan 3 bin 500 Türk lirası ödenmeyince işletme yetkilileri takım otobüsünün tesisten ayrılmasına izin vermedi.

Kulüp başkanına ulaşılamadı, teknik direktör devreye girdi

Lokanta çalışanlarının ödeme talebine rağmen kulüp başkanı Ergin Göleli'ye ulaşılamadı. Bu gelişme üzerine durumu öğrenen teknik direktör Yüksel Yeşilova, takımın daha fazla bekletilmemesi için lokantanın banka hesabına yemek ücretini kendi imkanlarıyla gönderdi. Ödemenin yapılmasının ardından takım yeniden yola çıktı.

Otobüs son anda ayarlandı

Yaşanan olay öncesinde de kulübün ulaşım konusunda zorluklar yaşadığı öğrenildi. Karşılaşma öncesi son anda bir otobüs temin edilerek takımın deplasmana gitmesi sağlandı. Adanaspor'un yaşadığı bu olay, kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.

