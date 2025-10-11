Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK ve iltisaklı tüm grupların alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖLGEDE KÖK SALMASINA İZİN VERMEYİZ"

Ankara'da "Ateş Serbest 2025" faaliyetinde konuşan Bakan Güler, "Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." dedi.

Güler, "Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına komşumu ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim." diye konuştu.

SURİYE İLE GÜVENLİK ZİRVESİ

Öte yandan Ankara yarın önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Suriye ile üst düzey katılımlı bir güvenlik toplantısı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelecek.

Toplantıda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmeler ele alınacak.

Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleşen ziyaretin zamanlaması önemli.

Suriye Dşişleri Bakanı Hasan Şeybani, çarşamba günü Ankara'ya gelmişti. Ankara, SDG'nin Şam yönetimiyle imzaladığı mutabakata uymasını bekliyor