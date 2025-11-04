YÖK'ten Bakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

YÖK tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın 1994 yılında "Government and Politics" alanındaki lisans eğitimine başladığı ve 1997 yılında Almanya'da bulunan ABD menşeli "University of Maryland University College" adlı yükseköğretim kurumundan mezun olduğu kaydedildi.

Açıklamada, lisans öğrenim sürelerinin her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebildiği de vurgulandı.

Gerekli kredileri tamamlayarak mezun olan Fidan'ın, Yükseköğretim Kuruluna denklik başvurusunda bulunduğu ifade edilen açıklamada, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başladığı bilgisi paylaşıldı.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Fidan'ın YÖK'e yaptığı denklik başvurusunun olumlu sonuçlandığı belirtilen açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla kendisine "Politik Bilimler" alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

1996 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar.