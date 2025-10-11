'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Adli Olaylar

Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

11 Ekim 2025 23:09
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü

Salih Kocaman, arkadaşları Ayhan Yavaş, Mustafa Yaldızlı ve Orhan Yavaş ile Güneyli koyundan Saros Körfezi'ne balık avı için tekneyle denize açıldı.

Tekne henüz bilinmeyen nedenle Bakla Burnu açıklarında battı.

Orhan Yavaş olay sonrası yüzerek karaya çıkarken, Ayhan Yavaş ve Mustafa Yaldızlı hayatını kaybetti.

Kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman'ın bulunması için Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı dalış timi ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yavaş ve Yaldızlı'nın cenazeleri sahilden alınıp ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaman'ın cenazesi de dalış ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası teknenin battığı noktada 10 metre derinlikte bulunup sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

