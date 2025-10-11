Fenerbahçe, Yönetim Kurulu değişikliklerini KAP'a bildirdi

Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe, Yönetim Kurulu değişikliklerini KAP'a bildirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 16:10, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 16:11
Yazdır
Fenerbahçe, Yönetim Kurulu değişikliklerini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Saadettin Saran'ın başkan seçilmesinin ardından yeni yönetim kurulunu KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'de yeni yönetim kurulu KAP'a bildirildi. Fenerbahçe'de genel kurulun ardından başkanlık seçimini Saadettin Saran kazanmıştı. Kulüp, Yönetim Kurulu değişikliklerini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada " Şirketimiz A Grubu paylar maliki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20-21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan Başkan değişikliği ve Kulüp Yönetim Kurulu değişikliği nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince;

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Yıldırım Ali Koç'un istifasının kabulüne; istifa eden Sayın Yıldırım Ali Koç'un yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere Sayın Steven Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Sayın Steven Sadettin Saran'ın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine,

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Esin Güral Argat'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Ali Gürbüz'ün atanmasına,

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Hamdi Akın'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Adem Köz'ün atanmasına,

14.07.2021 tarihinden beri yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden kendi isteğiyle istifa eden Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun istifasının kabulüne , Sayın Özdoğru'nun istifası nedeniyle, görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Alaattin Yavuz GÜNEŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber