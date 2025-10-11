Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze ateşkesini merkeze alan konuşmasında salondan yükselen sesler üzerine "Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz" diyerek yanıt verdi.

Haber Giriş : 11 Ekim 2025 16:05, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 17:02
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu.

"GAZZE'DE BURUK DA OLSA İLK DEFA YÜZLER GÜLMEYE BAŞLADI"

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına değinen Erdoğan, "Önceki gün Gazze ile ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Böylece soykırımın yıkımın ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum." dedi.

Salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür." sloganlarına kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı; anlaşmanın, Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını arzu ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR"

Dün sürecin nasıl geliştiğini anlattığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim; Türkiye, unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir." diye konuştu.

"GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM, SONRA SİZ GİDECEKSİNİZ"

"Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi." diyen Erdoğan, "Böylece soykırımın yıkımın ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinliler selamlıyorum." ifadesini kullandı.

"İSRAİL ATTIĞI İMZANIN ARKASINDA DURMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini de vurgulayıp "Bölgeyle, vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına son vermeli." diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI REZERVİ 183 MİLYAR DOLAR OLDU"

Konuşmasında ekononik gelişmelere de değinen Erdoğan "Enflasyonda düşüş devam ediyor, ihracatımız artıyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor." dedi.

