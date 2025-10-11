Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu.

"GAZZE'DE BURUK DA OLSA İLK DEFA YÜZLER GÜLMEYE BAŞLADI"

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına değinen Erdoğan, "Önceki gün Gazze ile ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Böylece soykırımın yıkımın ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum." dedi.

Salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür." sloganlarına kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı; anlaşmanın, Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını arzu ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR"

Dün sürecin nasıl geliştiğini anlattığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim; Türkiye, unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir." diye konuştu.

"Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi." diyen Erdoğan,

"İSRAİL ATTIĞI İMZANIN ARKASINDA DURMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini de vurgulayıp "Bölgeyle, vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına son vermeli." diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI REZERVİ 183 MİLYAR DOLAR OLDU"

Konuşmasında ekononik gelişmelere de değinen Erdoğan "Enflasyonda düşüş devam ediyor, ihracatımız artıyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor." dedi.