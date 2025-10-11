Hamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacak

AFP'nin haberine göre, Hamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmama konusunda karar aldı.

Mısır hükümeti kaynakları, Trump'ın Şarm El Şeyh'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edileceğini ve Gazze barış anlaşmasının diğer garantörleriyle birlikte bir imza törenine katılacağını açıklamıştı.

Mısır, Trump'ın pazartesi günü karşılanması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hamas Siyasi Büro üyesi Hüsam Badran: Törene katılmayacağız

Hamas Siyasi Büro üyesi Hüsam Badran, militan grubun Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacağını açıkladı.

Hüsam Badran, AFP'ye yaptığı açıklamada "Resmi imza töreni konusunda biz yer almayacağız" dedi. Badron, Hamas'ın Mısır'daki ateşkes görüşmelerinde "esas olarak Katar ve Mısır arabulucuları aracılığıyla hareket ettiğini" söyledi.



