İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı

İstanbul'da canice öldürülen Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı. İki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi. Diğer 2 sanık ise beraat etti. Tahliye kararı Minguzzi ailesi tarafından tepkiyle karşılanırken, Savcılık davanın kararı için istinaf hakkını kullanacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 13:56, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 14:48
24 Ocak 2025'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hiç tanımadığı reşit olmayan saldırganlar tarafından vahşice öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi, Türkiye gündemine oturmuştu.

Minguzzi davasında beklenen karar bugün açıklandı.

24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Son duruşmada savcılık makamı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklarken, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istenmişti. Savcı, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulunmuştu.

Ancak kararda sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanmadı. 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi. Diğer 2 sanık ise beraat etti.

TAHLİYE KARARLARI TEPKİYLE KARŞILANDI

Dava sürecinde sanıkların aileleri tarafından tehditlere maruz kalan anne Yasemin Minguzzi de duruşmaya katıldı.

Kararda 2 sanığa tahliye verilmesine tepki gösteren anne Minguzzi, sinir krizi geçirdi.

MİNGUZZİ AİLESİNİN AVUKATINDAN İLK TEPKİ

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "4 sanığın Ahmet'in çevresini nasıl kuşattığını kanıtlarla ortaya koyduk. Bunlara rağmen 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası verildi. Haksız tahrik uygulanmadı. Fakat eylemin içinde olan 2 sanık hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi. Tahliyeye hükmedildi. Olayın her anlarında vardı bu 2 sanık! Adliye içinde koridorları kapatacak şekilde güvenlik önlemleri alındı. Bu önlemler karar nedeniyle mahkemeyi korumak adına alınmış önlemlerdi bana kalırsa. Bu kararlar kabul edilebilir değildir. Bunlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağız." dedi.

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen kararlara ilişkin açıklama yaptı. Savcılıktan yapılan açıklamada istinaf hakkının kullanılacağı belirtildi.

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda katillerde B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıkmıştı.

Mektupta, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var." ifadeleri yer almıştı.


Beraat kararını duyan Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi

