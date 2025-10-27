Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Önemli bir eşik daha aşıldı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çeklime kararına ilişkin "Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 08:22, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 08:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşik daha aşıldı. Yakından izlediğimiz bu süreçte somut adımların devam etmesi ve olabilecek en kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentimizdir. Silahın ve terörün gölgesinin kalktığı bir ortamda demokratik siyaset güç kazanacak, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ön plana çıkacaktır.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, ülkemizin ve komşularımızın huzuru ve refahı için şart olduğu gibi, iç cephemizi tahkim edecek, bölgemizde emperyalist tuzaklar kuranlara da güçlü bir cevap olacaktır. Birliğin, huzurun ve kardeşliğin pekiştirildiği bir ortamda, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK'nın Türkiye'nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin asli gündemidir. Bu süreç demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır.

Devletimizin tüm kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz.

Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Aziz milletimizin desteğiyle kararlı adımlarla yürüyoruz. İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: PKK'nın açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir. "Terörsüz Türkiye" süreci Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu cesur liderlik sayesinde sürdürülmektedir. "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" politikalarını kararlılıkla sürdürmek, hem bu sorumlukları yerine getirmek hem de "güçlü Türkiye" idealine yürümek için vazgeçilmez önemdedir.

