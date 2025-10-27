Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşik daha aşıldı. Yakından izlediğimiz bu süreçte somut adımların devam etmesi ve olabilecek en kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentimizdir. Silahın ve terörün gölgesinin kalktığı bir ortamda demokratik siyaset güç kazanacak, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ön plana çıkacaktır.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, ülkemizin ve komşularımızın huzuru ve refahı için şart olduğu gibi, iç cephemizi tahkim edecek, bölgemizde emperyalist tuzaklar kuranlara da güçlü bir cevap olacaktır. Birliğin, huzurun ve kardeşliğin pekiştirildiği bir ortamda, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK'nın Türkiye'nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin asli gündemidir. Bu süreç demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır.

Devletimizin tüm kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz.

Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Aziz milletimizin desteğiyle kararlı adımlarla yürüyoruz. İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: PKK'nın açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir. "Terörsüz Türkiye" süreci Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu cesur liderlik sayesinde sürdürülmektedir. "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" politikalarını kararlılıkla sürdürmek, hem bu sorumlukları yerine getirmek hem de "güçlü Türkiye" idealine yürümek için vazgeçilmez önemdedir.