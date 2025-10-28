Van'da Araç İlanı Dolandırıcılığı: 146 Milyon Lira Ele Geçirildi
Van merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda araç ilanı kopyalayarak 146 milyon lira dolandıran şüphelilerden biri tutuklandı.
Van merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda, araç ilanlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 146 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi. Operasyon, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlendi.
Operasyonun Detayları ve Soruşturma Süreci
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi. Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, araç ilanlarının kopyalanması yoluyla alıcı ve satıcı konumundaki kişileri dolandıran şüpheliler tespit edildi.
Eş Zamanlı Operasyon ve Ele Geçirilen Materyaller
- Van merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 146 milyon lira tutarında para hareketliliği olduğu belirlendi.
- Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyonda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, hard disk ve dijital materyaller ele geçirildi.