TOKİ'den sosyal konut projesi uyarısı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi için "sahte başvuru ve para talebi" girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

TOKİ'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım 2025'te başlayacağı ve başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Paylaşımda, başvuruların, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubelerinden ve e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi.

Vatandaşların 10 Kasım-19 Aralık'ta başvuru yapabileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği hatırlatılan paylaşımda, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara ihbar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, TOKİ'nin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden, para talebi, başvurularda ön kayıt veya ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi uygulamalarının bulunmadığı da kaydedildi.