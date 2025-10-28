Hakem Kurulu Kararına dava

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından alınan ücret artışı kararlarına karşı yargı yoluna başvurdu.

01-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine süreç, 4688 sayılı Kanunun 33. maddesi gereği Hakem Kurulu'na taşındı.

Ancak kurulun 2026-2027 yıllarını kapsayan kararları, kamu görevlilerinin ücretlerine ilişkin katsayı ve oranları belirlerken, alım gücündeki ciddi erimeyi ve enflasyon farklarını göz ardı etti.

KESK'in Tepkisi ve Gerekçeleri

KESK, kurulun iktidar tarafından atanan üyelerinin çoğunlukta olmasına dikkat çekerek, alınan kararların kamu emekçilerini ve emeklileri yoksulluk sınırının da altına ittiğini vurguladı. Bu nedenle, söz konusu kararların iptali için dava açıldığını duyurdu.

KESK'in Mücadele Mesajı

"KESK'li olsun olmasın, sendikalı ya da sendikasız tüm kamu emekçilerinin hakları için hem fiili hem hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz."