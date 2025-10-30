MSB'den Gazze, Suriye ve PKK açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 ay içinde üçüncü kez DEM Parti heyetini kabul edecek. Aynı gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda sunum yapacak.

Haber Giriş : 30 Ekim 2025 07:34, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 07:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul edecek.

Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.

TBMM'DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAİSİ

Aynı zamanda gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de olacak.

Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak.

Adalet Bakanı Tunç, sürece dair atılacak yasal adım noktasında komisyonun önerilerini dinleyecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da komisyona gelerek sahadaki son durum hakkında bilgi vermesi yine beklentiler arasında...

Son dinlemelerin yapılmasının ardından komisyonda yasal bir çerçeve çizilmesi için rapor hazırlanacak.

Her parti grubu kendi çalışmasını yapacak, sonrasında ortak bir metinde uzlaşılmasının ardından TBMM Genel Kurulu'na sunulacak.

