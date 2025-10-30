MSB'den Gazze, Suriye ve PKK açıklaması
Çanakkale'de kayalıklarda ceset bulundu

Çanakkale'de liman içindeki kayalıklarda hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Giriş : 30 Ekim 2025 08:43, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 08:44
Çanakkale'de kayalıklarda ceset bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz haldeki Özgür K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özgür K.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

