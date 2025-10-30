Bahçeli'den Erdoğan'a özel '29 Ekim' hediyesi

Dün Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile kurmaylarının katılmaması dikkat çekti. Bahçeli, Anıtkabir'deki tören de dahil olmak üzere gün boyu düzenlenen törenlere de katılmamış, MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etmişti. Ancak resepsiyona ne Bahçeli, ne de kurmayları katıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Bahçeli'nin resepsiyona katılmamasında Cumhur İttifakı'nın "Kıbrıs seçimindeki görüş ayrılığı"nın etkili olduğunu iddia etti.

Saymaz, "Anıtkabir'deki 29 Ekim törenlerine MHP lideri Bahçeli katılmadı. MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etti. MHP'liler akşam Beştepe'deki Cumhuriyet resepsiyonunda ise hiç yoktular. MHP'nin bu sessiz protestosu, Kıbrıs seçimindeki görüş farkıyla başladı ve devam ediyor" iddiasını öne sürdü.

Bahçeli'den Erdoğan'a hediye

Bahçeli ve kurmaylarının resepsiyona katılmaması Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu yorumlarına neden olduğu sırada Bahçeli'den yeni bir adım geldi.

MHP lideri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.



