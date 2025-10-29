Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen ve üzücü can kayıplarına yol açan bina çökmesi olayına ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Bakan Tunç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan uzman bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtti.

Haber Giriş : 29 Ekim 2025 20:40, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 21:04
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Gebze'de çöken binayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıklayan Bakan Tunç, "Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir" dedi.

