İsviçre'de bir barda çıkan yangında onlarca kişi öldü

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında onlarca kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 18:57, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 18:59
İsviçre'de bir barda çıkan yangında onlarca kişi öldü

İsviçre polisi, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyinde bulunan kayak merkezi Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamasının yapıldığı barda 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi.

Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır yaklaşık 100 kişinin yaralandığını belirtti.

Valais Kanton Meclisi Üyesi, Güvenlik, Kurumlar ve Spor Departmanı Başkanı Stephane Ganzer, Valais Kanton Meclisinin kararıyla olay sonrası olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Başsavcı Beatrice Pilloud, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve "terör saldırısı ihtimalinin" söz konusu olmadığını bildirdi.

Pilloud, ilk bulgulara göre patlamanın yangından sonra meydana geldiğini ifade etti.

Öte yandan, yetkililer, yangının nedeninin henüz tam olarak belirlenemediğini söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiğini belirten yetkililer, bölgeye çok sayıda helikopterin yanı sıra ambulans ve itfaiye aracının gönderildiği bilgisini verdi.

- Crans-Montana üzerinde uçuş yasağı

Polis Sözcüsü Gaetan Lathion, basına yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde durumun kontrol altına alındığını ve yangın sırasında olay yerinde 100'den fazla kişinin bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana üzerinde uçuşun yasaklandığını bildirdi.

Bir doktor, İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, "ileri derecede yanık" vakalarıyla mücadele ettiklerini belirtti. Çevredeki hastaneler, yoğun bakım ünitesi kapasitelerinin dolduğunu bildirdi.

Yerel radyo kanalı Rhone FM'nin haberine göre, yangının nedenine ilişkin konuşan bazı görgü tanıkları, bardaki şampanya şişelerinin üzerine mum konulduğunu ve temas sonucu hızla yangın çıktığını söyledi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Crans-Montana'da yaşananların, ülke çapında ve ötesinde hissedilen bir trajediye dönüştüğünü belirterek, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

- "Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi"

Görgü tanığı Dominic Dubois ve bölge sakinlerinden Eva, yangına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Dubois, olay yerine geldiğinde yangının 5 dakika önce başlamış olduğunu belirterek, "Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi." dedi.

Olay yerinde sadece 2 polis aracının bulunduğunu ve ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını söyleyen Dubois, "Yakındaki evler, restoranlar, hala uyanık olan herkes su, çay, battaniye ile yardıma koştu. Büyük bir şok yaşandı. Herkes aniden dışarı çıktı ve hava aşırı soğuktu." diye konuştu.

Dubois, ilk aşamada yaralıların bir kısmının acil müdahale için başka bir bara, daha sonra ise ilk yardım müdahalesinin yapıldığı bir banka şubesine götürüldüklerini anlattı.

Tanık Dubois, son yaralının ise bardan 05.30 civarında çıkarıldığını söyledi.

Eva ise yaşananlara bizzat şahitlik etmediğini ancak çok sayıda ölü ve yaralanın olması nedeniyle olayı bir trajedi diye nitelendirdi.

30 yıldır burada çalıştığını dile getiren Eva, böyle bir şeyi ilk kez gördüğünü söyledi.

Eva, tatil için bölgeye gelenlerin çoğunun genç olduğuna dikkati çekerek, olaydan herkesin etkilendiğini kaydetti.

