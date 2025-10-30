30 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Ana sayfaHaberler Siyasi

30 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

30 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 00:02, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 00:05
Yazdır
30 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelere katılacak.

(TBMM/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Bursa/18.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile ikili görüşme yapacak, Irak Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Irak-Türkiye JETCO Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bağdat)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü Programı'nda konuşacak.

(İstanbul/11.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksi verileri ile 2024 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak.

(Floransa/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya gelecek.

(Pekin/Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Bolu)

2- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kocaeli)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, 6 müsabakayla tamamlanacak. Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor-Ağrı 1970, 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK, TCH Group Zonguldakspor FK-Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu ve TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor maçları oynanacak.

(Şanlıurfa/İstanbul/13.00/Giresun/13.30/Zonguldak/14.45/Gaziantep/18.00/Konya/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

(Madrid/23.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, D Grubu'nda ÇİMSA ÇBK Mersin, İtalya'nın Umana Reyer ekibini ağırlayacak.

(Mersin/19.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında, E Grubu'nda Emlak Konut, Almanya'nın Saarlouis Royals, J Grubu'nda Beşiktaş BOA ise Polonya'nın Enea Gorzow ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00/20.00)

5- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nin yenileme çalışmaları sonrası açılışı, düzenlenecek törenle yapılacak.

(İstanbul/16.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber