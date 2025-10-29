Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Fed politika faizini 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.

29 Ekim 2025
Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullandıkları aktarıldı.

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda büyüdüğünü gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışlarının bu yıl yavaşladığı, işsizlik oranının biraz yükselse de ağustosa kadar düşük seyrettiği ve daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle uyumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve hala bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, son aylarda istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, bilanço küçültme sürecinin 1 Aralık itibarıyla sonlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

- Fed yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gitmişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

Eylül ayında yılın ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümetin kapanması sonucu ekonomik veri takvimi aksadığı için Banka, bu toplantısını sınırlı verilerle gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Veri akışındaki bu aksama nedeniyle istihdam gibi kritik göstergeler açıklanamazken, gecikmeli yayımlanan enflasyon raporu, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3 artarak beklentilerin altında kaldığını ortaya koydu.

