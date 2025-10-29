Cenaze defni öncesi 'park' gerginliği: 9 yaralı

Olay, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda meydana geldi. Hayatını kaybeden Bege Karakuş'un cenazesi için mezarlığa gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada bölgede görevli polis ekipleri, trafik akışının engellendiği gerekçesiyle araçların kaldırılmasını, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredekilerin de katılmasıyla arbede yaşandı.

YOLU KAPATTILAR

Bölgeye takviye ekipleri sevk edilirken; dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Kavgada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan cenazeye katılan bazı kişiler, polisin müdahalesine tepki göstererek yolu kapattı. Yine polisin müdahalesi yol açılırken, söz konusu cenaze gecikmeli olarak toprağa verildi.