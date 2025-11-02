Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları iş birliğiyle "Gelişim Geriliği Riski ve Engeli Olan Çocuklar İçin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi Pilot Uygulaması"nı hayata geçirdi. Türkiye'de bir sistem olarak ilk defa uygulanan model kapsamında; Ankara, Kahramanmaraş, Mersin ve Bursa'da kurulan merkezlerde gelişimsel gerilik riski bulunan veya engeli olan 0-8 yaş arası çocuklara bakım, sağlık ve eğitim hizmetleri tek bir noktadan sunuluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 12:10, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 12:12
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Gelişim Geriliği Riski ve Engeli Olan Çocuklar İçin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi Pilot Uygulaması" kapsamında 4 ilde gelişimsel gerilik riski bulunan 0-8 yaş çocuklara tek noktadan hizmet veriliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının koordinasyonunda, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının işbirliği ve UNICEF'in teknik desteğiyle "Gelişim Geriliği Riski ve Engeli Olan Çocuklar İçin Türkiye'de Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sisteminin Geliştirilmesi Pilot Uygulaması" hayata geçirildi.

Geliştirilen sistem kapsamında kurulan erken çocukluk gelişim merkezlerinde gelişimsel gerilik riski bulunan veya engeli olan 0-8 yaş çocuklar erken dönemde tespit ediliyor, ihtiyaç duydukları bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine tek noktadan erişmeleri sağlanıyor.

Merkezlerde ailelerin bilinçlendirilmesi hedeflenerek çocukların en doğru desteği zamanında almalarına imkan tanınıyor.

Ankara, Kahramanmaraş ve Mersin'de Bakanlığa bağlı gündüz bakım merkezlerinde oluşturulan birimlerde hayata geçirilen pilot uygulama, dördüncü merkez olarak Bursa'da hizmete girdi. Pilot uygulamanın yürütüldüğü merkezlerde bugüne kadar 115 çocuk ve ailesine ulaşıldı.

"Hedefimiz, her çocuğa temas edebilmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolunun ailesini güçlendirmek olduğunu bildirdi.

Hedeflerinin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıp her çocuğa temas edebilmek olduğunu vurgulayan Göktaş, "Ailelerle birlikte çocuğun güçlü yanlarını, ihtiyaçlarını belirlemek için özel bir rehber kullanıyoruz. Akademisyenlerce geliştirilen bu rehber, aynı zamanda dünyada 30'dan fazla ülkede kullanılıyor. Biz de başarısı dünyaca kabul gören bu rehberle çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına dokunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda aileyle birlikte hangi adımları atabileceklerine karar verildiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Kimi zaman aileler, merkezimize geliyor, kimi zaman biz onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Bazen de telefonla görüşüyoruz fakat her koşulda aileyle sürekli iletişim halinde kalıyor, çocuğun gelişimini adım adım birlikte izliyoruz. Çocuklarımızın neleri başarabildiğini, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu birlikte değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki erken müdahale alanına yapılan her yatırım, sadece bir çocuğun değil bir ailenin ve nihayetinde bütün bir toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Zamanında verilen her desteğin gelecekte paha biçilmez bir toplumsal gelişim ve ekonomik kazanç olarak geri döneceğine inanıyoruz."

