Şişeye tekme atan Sergen Yalçın kırmızı kartla tribüne gönderildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart sonrası sahaya girip su şişesine tekme atmasının ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 21:26, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 21:27
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadele 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile devam ederken, orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonrası Orkun Kökçü, 26. dakikada VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.