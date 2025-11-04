Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Ankara Merkezli 5 İlde FETÖ Operasyonu: 19 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TÜBİTAK, ASELSAN ve TENMAK çalışanlarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Merkezli 5 İlde FETÖ Operasyonu: 19 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yeni bir operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında daha önce "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan ve yakalanan H.İ.A. isimli şüphelinin dijital materyalleri incelendi. MİT Başkanlığı tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca yapılan şifre çözümleme işlemleri sonucunda, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden örgütsel yazışmalar yapıldığı tespit edildi.

Yapılan teknik incelemelerde, aralarında 2 TÜBİTAK, 1 ASELSAN, 1 Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve 1 Türk Telekom çalışanının da bulunduğu toplam 19 kişi belirlendi.

2 TÜBİTAK, 1 ASELSAN, 1 TENMAK 1 Türk Telekom çalışanın olduğu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması ve savcılığa sevkine yönelik işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

