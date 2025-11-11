Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile 'düşen kargo uçağını' görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kobakhidze'ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.

Görüşmede Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

