Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu kuruldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararıyla üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu açılması kararlaştırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 20:32, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 20:43
Bartın Üniversitesi (BARÜ) Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgelerinin içinde kurulmasına yönelik çalışmaları kapsamında önemli bir adım attı. BARÜ istihdam odaklı gerekli bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla "Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu" açılması yönünde teklif sundu. YÖK Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının incelemeleri ve saha incelemesi için gelen YÖK ekibinin titiz değerlendirmeleri neticesinde, Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantısında 2547 sayılı kanun uyarınca alınan karar ile BARÜ bünyesinde yeni bir meslek yüksekokulu kurulması uygun bulundu.

Böylece 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsü ve yabancı diller yüksekokulunu bünyesinde barındıran BARÜ, yeni bir meslek yüksekokuluna daha kavuşuyor.

Hedef: Sanayinin ihtiyacına yönelik nitelikli istihdam

BARÜ'nün "Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu" ile öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda öğrencilerin istihdamlarının artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, bu önemli başarının Üniversitenin kararlı adımları ve azimli çalışmalarıyla elde edildiğini vurguladı.

"Yeni meslek yüksekokulumuz bölgesel kalkınmaya katkı sunacak"

Rektör Akkaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bartın Üniversitesi olarak sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek vizyonumuz doğrultusunda Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunun kurulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Atılan bu adımın bölgeye nitelikli ara eleman yetiştirmek için ne kadar değerli bir yatırım olduğunun yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacağına inancımız tamdır. Yeni meslek yüksekokulumuz aracılığıyla bölgesel kalkınmaya katkı sunarken sanayiyle daha güçlü bir iş birliği içinde uygulamalı eğitimi geliştirmeye devam edeceğiz. Süreci başından sonuna kadar titiz bir şekilde yürüten ve saha incelemelerindeki yapıcı yaklaşımlarıyla bizlere yol gösteren değerli YÖK heyetine de ayrıca teşekkür ediyorum. Başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK üyeleri olmak üzere bu sürecin gerçekleşmesinde katkı sunan herkese, paydaşlarımıza ve desteklerini esirgemeyen Bartın Valimiz ve OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Sayın Nurtaç Arslan'a şükranlarımı sunuyorum. Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulumuz ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Açılacak ilk programlar belirlendi

Yeni kurulan meslek yüksekokulu, ilk aşamada "Elektronik Teknolojisi" programı ile eğitim-öğretime başlayacak. İlerleyen süreçte ise bölgenin ihtiyaçları ve staj olanakları doğrultusunda "Makine" programının açılması için YÖK'e teklifte bulunulması planlanıyor.

