Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gabar'da öğrencileri ağırladı

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gabar'da öğrencileri ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Maziden Atiye" programı kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencileri, Gabar'daki petrol üretim tesisinde ağırladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 12:56, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 12:57
Yazdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gabar'da öğrencileri ağırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik yatırımlarını yerinde gözlemlemeleri ve milli enerji vizyonuna yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Maziden Atiye programı kapsamında, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen çeşitli liselerden 67 öğrenci ve 10 öğretmen, Şırnak Gabar Dağı Petrol Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler, Gabar'da arama, sondaj, üretim operasyonları hakkında bilgi aldı ve Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusu'nda, petrolün yerin binlerce metre derinliğinden çıkarılışına şahit oldu. Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorularını Türkiye Petrolleri'nin uzman isimlerine yöneltme fırsatı yakalayan öğrenciler, hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Gabar'daki üretim tesisini ziyaret eden öğrencilerden Fatma Buhara, Gabar'a ilk kez geldiğini ve gördüklerinin beklentisinin çok ötesinde olduğunu belirtti.

Buhara, "Şehitlerimizin isimlerinin burada yaşatılması çok güzel ve gurur verici. Onların hatırası, her gün yeniden burada filizleniyor." ifadelerini kullandı.

Nisa Nur Akman da Gabar'da üretimin yaz kış denmeden devam etmesinden etkilendiğini aktararak, "Burada çalışan insanların inancı ve heyecanı beni çok etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Songül Demir ise Gabar'ı daha önce güvenlik sorunlarıyla duyduğunu vurgulayarak, "Burası, şimdi ise hem üretimin hem de teknolojinin en çok umut verdiği yerlerden biri. Bu, çok gurur verici bir durum. Petrol çıkarken genç mühendis abla ve ağabeylerimizin heyecanına tanık oldum. Bunu görmek benim içimi çok ısıttı. İyi ki bu anı gördüm ve yaşadım." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı videolu paylaşımda, Maziden Atiye programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri, Türkiye'nin milli enerji vizyonunun kalbi Gabar'da ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız, bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda şimdi bir ülkenin kaderini değiştiren bağımsızlık mücadelesine tanıklık ettiler. Onların gözlerindeki ışıltı, Gabar'da attığımız adımın ne kadar önemli bir amaca hizmet ettiğinin en net kanıtıdır. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve inancıyla ilerlemeye devam ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber