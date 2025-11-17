Vahap Seçer'in acı günü

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer, bu sabah tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Seçer'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip saat 16.00'da Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedilecek.

