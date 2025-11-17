Düğün yemeğinden zehirlenen 74 kişi hastaneye başvurdu
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 18:12, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 18:13
İğdecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 74 kişi, Bünyan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Davetliler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune alınan olaya ilişkin inceleme sürüyor.