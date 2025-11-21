Bakanlık Müşavirlerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak kamuda görev yapan bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacıların öncelikle bulundukları kurumda veya talepleri üzerine ihtiyaç duyan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ya da kanunla kurulan dernek veya vakıflarda görevlendirilmeleri ile bunların yürütecekleri görev ve hizmetlere ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazetede yayımlandı

İşte Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlık Müşavirlerine dair yönetmelik

Ekli "Bakanlık Müşaviri, Müşavir, Danışman, İdari Uzman ve Araştırmacıların Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının üçüncü cümlesi gereğince karar verilmiştir.

20 Kasım 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

BAKANLIK MÜŞAVİRİ, MÜŞAVİR, DANIŞMAN, İDARİ UZMAN VE ARAŞTIRMACILARIN GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci, ek 35 inci, ek 37 nci ve geçici 33 üncü maddeleri kapsamında bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadro ve pozisyonlarına atananların, öncelikle bulundukları kurumda veya talepleri üzerine ihtiyaç duyan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ya da kanunla kurulan dernek veya vakıflarda görevlendirilmeleri ile bunların yürütecekleri görev ve hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci, ek 35 inci, ek 37 nci ve geçici 33 üncü maddeleri kapsamında bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadro ve pozisyonlarına atananları, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan dernek ve vakıflan kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının üçüncü cümlesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başvuru ve talep: Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, görevlendirmeye ilişkin Sistem üzerinden Cumhurbaşkanlığına yapacakları başvuru ve talebi,

b) Dernek ve/veya vakıflar: Kanunla kurulan dernek ve vakıfları,

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları: Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumu dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında görevlendirme başvuru ve talebinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

ç) Görev ve hizmet: izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi görev ve hizmetlerden bir veya birkaçını,

d) Görevlendirme: Personelin, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi görev ve hizmetlerden bir veya birkaçını yürütmek üzere; öncelikle bulundukları kurumda kurumlarınca veya başvuru ve talep üzerine ihtiyaç duyan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ya da kanunla kurulan dernek veya vakıflarda Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilmesini,

e) Kamu kurum ve kuruluşları/Kurum: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan fonlar ve kefalet sandıkları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

f) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci, ek 35 inci, ek 37 nci ve geçici 33 üncü maddeleri kapsamında atanmış oldukları bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadro veya pozisyonlarında bulunanları,

g) Sistem: Personele ait ilgili bilgilerin bulunduğu, görevlendirmeye ilişkin başvuru ve talepler ile diğer iş ve işlemlerin yapılacağı ve Cumhurbaşkanlığınca yönetilen elektronik platformu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sistem, Veri Girişi, Paylaşım ve Kullanım ile Yetki ve Sorumluluklar

Sistem

MADDE 5- (1) Sistem, Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulur ve yönetilir.

(2) Sistemde bu Yönetmelik kapsamındaki personele ait hangi bilgilerin yer alacağı, Sisteme bilgilerin kimler tarafından girileceği, Sistemdeki bilgilerin nasıl değiştirileceği ve güncelleneceği, Sistemin kimler tarafından kullanılabileceği ve erişim yetkileri ile benzeri diğer hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.

(3) Sistemin ilgili alanlarına;

a) Veri girişi yapmak ve varsa değişiklikleri güncellemek amacıyla, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum,

b) Başvuru yapmak amacıyla, hizmete ihtiyaç duyan ve görevlendirme isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıflar,

c) Görevlendirilmeye ilişkin başvuru ve talepte bulunması amacıyla personel, tarafından erişme imkanı, Cumhurbaşkanlığınca sağlanır.

Sistemin paylaşımı ve Sisteme erişim

MADDE 6- (1) Sistem, görevlendirmeye ilişkin başvuru ve talepte bulunulması ile sürece ait diğer iş ve işlemlerin takip edilebilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar ile personelin erişimine açılabilir ve bunların Sisteme erişim alanları, Sistemde yer alan verilerden hangilerine ulaşabilecekleri, kullanım kriterleri ve benzeri diğer hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar ile personel ve Sistem üzerinden başvuru yapan ve ilgili verilere erişimi olan kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve amacı dışında kullanamazlar.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar ile personel, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirmeye ilişkin başvuru ve taleplerini, Sistemle entegrasyonunun sağlanması halinde, e-Devlet üzerinden veya diğer yollarla da yapabilir.

Veri girişi

MADDE 7- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci, ek 35 inci, ek 37 nci ve geçici 33 üncü maddeleri kapsamında kendi bünyelerinde bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadro veya pozisyonlarına atananları ve bunlara ait ilgili bilgileri, atama tarihini müteakip en geç on gün içinde Sisteme girmek zorundadırlar.

(2) Personele ait bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşu, söz konusu değişikliğin olduğu tarihi müteakip en geç on gün içinde Sistem üzerinde gerekli güncellemeleri yapmakla sorumludur.

(3) Personel, Sistemde bulunan ve kendisine ait olan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini takip etmekle yükümlüdür. Personel, Sistemde bulunan kendisine ait bilgilerin hatalı veya eksik olması durumunda, söz konusu bilgilerin güncellenmesini talep eder. Talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde öncelikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya gerekli görülmesi halinde Cumhurbaşkanlığı, Sistemde gerekli düzeltme, değişiklik ve güncellemeleri yapar.

(4) Sisteme veri girişi gerçekleştirecek ve ilgili alanlara erişim sağlayacak kişilere ait bilgiler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Cumhurbaşkanlığına bildirilir. Sisteme veri girişi ve ilgili alanlara erişim bu kişilerce sağlanır. Sistem üzerinde veri girişi yapan ve ilgili verilere erişimi olan kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalanndan sonra da devam eder.

(5) Bu madde kapsamındaki veri girişlerinden, doğruluğundan ve güncel halde bulundurulmasından, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevlendirme Usul ve Esasları

Kurum bünyesinde görevlendirme

MADDE 8- (1) Personelin; herhangi bir başvuru ve talep şartı aranmaksızın, öncelikle kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda, görev ve hizmetleri yürütmesi için görevlendirilmesi esastır.

(2) Personelin kendi kurumu bünyesindeki görev ve hizmet alanı, görev yeri ve birimi ile görev süresine ilişkin veriler, görevlendirme tarihini müteakip en geç beş gün içinde kurumu tarafından Sisteme girilir.

(3) On günü aşmayan kısa süreli görevlendirmeler hariç olmak üzere kurum bünyesindeki görevlendirmelerin, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu yerde yapılması esastır.

Kurum dışında görevlendirme ve sona ermesi

MADDE 9- (1) Personel, Sistem üzerinden yapacağı başvuru ve talep üzerine; görev ve hizmete ihtiyaç duyan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dernek veya vakıflarda, Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilebilir.

(2) Bu madde kapsamındaki görevlendirmelerde;

a) Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumun muvafakati aranmaz.

b) Görevlendirme süresi bir yılı geçemez.

c) Personelin yapacağı görev ve hizmetler ile görevlendirme süresi ayrıca belirtilir.

ç) Otuz günü aşmayan görevlendirmelerin, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu yerde yapılması esastır.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak görevlendirmeler, ilgililerine Sistem üzerinden bildirilir.

(4) Kurumu dışında görevlendirilen personelin ayrılış işlemleri, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından, görevlendirme tarihini müteakip en geç üç gün içinde gerçekleştirilir. Aynı ilde görevlendirilen personel, ayrılış gününü izleyen iş günü içinde, başka ilde görevlendirilen personel ise ayrılış gününü müteakip en geç on beş gün içinde görevlendirildiği diğer kamu kurum ve kuruluşu ya da dernek veya vakıflarda göreve başlamak zorundadır. ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşu ya da dernek veya vakıflar, personelin göreve başladığı tarihi Sistem üzerinden bildirir.

(5) Bu madde kapsamında görevlendirilen ve görevlendirme süresi sona eren personel, aynı usul ve esaslarla yeniden görevlendirilebilir.

(6) Bu maddeye göre yapılan görevlendirme süresi sona ermeden önce görevlendirme; personelin veya personelin görevlendirildiği ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşu ya da dernek veya vakıfların Sistem üzerinden yapacakları talep üzerine veya resen, Cumhurbaşkanlığınca sona erdirilebilir. Görevlendirmenin sona erdirilmesine ilişkin taleplerde, bunun gerekçesine de yer verilir. Cumhurbaşkanlığınca gerek talep üzerine gerekse resen yapılan görevlendirmenin sona erdirilmesi durumu, ilgililerine Sistem üzerinden bildirilir.

(7) Görevlendirme süresinin sona ermesi veya altıncı fıkra kapsamında görevlendirmenin herhangi bir şekilde sonlanması halinde, görevlendirmenin sona erdiği Sistem üzerinden ilgililerine bildirilir. Bu bildirimin yapıldığı tarihi müteakip üç gün içinde personelin ayrılış işlemleri gerçekleştirilir. Görevlendirilmesi sona eren personel, ayrılış tarihini müteakip dördüncü fıkrada belirtilen süreler içine kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma döner ve kurumu personelin göreve başladığı tarihi Sistem üzerinden bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Talep ile Değerlendirilmesi ve Görevlendirme

Personelin başvuru ve talebi

MADDE 10- (1) Personel, bu Yönetmelik kapsamındaki görev ve hizmetleri yürütmek amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dernek veya vakıflarda görevlendirilmesi için Sistem üzerinden başvuru yaparak talepte bulunabilir.

(2) Personelin Sistem üzerinden yapacağı başvuru ve talepte;

a) Yapılması talep edilen görev ve hizmet alanları, konuları, yerleri ve süresine ilişkin bilgiler,

b) Varsa görev ve hizmet yapılması istenilen diğer kamu kurum ve kuruluşu ya da dernek veya vakıflara ilişkin bilgiler,

c) Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek diğer bilgiler,

personel tarafından Sisteme girilir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların başvuru ve talebi

MADDE 11- (1) Görev ve hizmete ihtiyaç duyan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıflar, görevlendirme ihtiyaçlarını Sistem üzerinden başvuru yapmak suretiyle belirtir.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile demek ve vakıflar başvuru yaparken;

a) İhtiyaç duyulan görev ve hizmet alanları, konuları, yerleri ve süresine ilişkin bilgileri,

b) Görev ve hizmetine ihtiyaç duyulan personelde bulunması gereken niteliklere ve şartlara ilişkin bilgileri,

c) Varsa görev ve hizmetine ihtiyaç duyulan ve Sistem üzerinden talepte bulunmuş olan personele ilişkin bilgileri,

ç) Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek diğer bilgileri,

Sisteme girer.

Başvuru ve talebin değerlendirilmesi ile görevlendirme

MADDE 12- (1) Sistemdeki başvuru ve talepler;

a) Görevlendirme başvuru ve talebinde bulunan personele ait bilgiler,

b) Görevlendirme başvuru ve talebinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile demek ve vakıflara ait bilgiler,

c) Talepte bulunan personelin ve görev ve hizmete ihtiyaç duyan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile demek ve vakıfların; görev ve hizmet alanları, konuları ve yerlerine ilişkin bilgiler,

ç) Görevlendirme süresine ilişkin başvuru ve talep bilgileri,

d) ilgili mevzuatta belirtilen diğer görevlendirme hükümleri, birlikte dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığınca değerlendirilir.

(2) Karşılıklı başvuru ve talepler; görev ve hizmet alanları, konulan, süresi ve yeri dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığınca öncelikle değerlendirilir.

(3) Karşılıklı başvuru ve talep olmaması halinde;

a) Sisteme girilen bilgilerden, görev ve hizmet alanları, konulan, süresi ve yeri uyumlu olanlara, Cumhurbaşkanlığınca Sistem üzerinden karşılıklı olarak bilgilendirme yapılabilir. Bu durumda uyumlu olanlar başvuru ve taleplerini güncelleyebilir.

b) Personelin Sistem üzerindeki talebi ve birinci fıkrada belirtilen hususlar dikkate alınarak, başvuruda bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile demek ve vakıflar arasından Cumhurbaşkanlığınca resen belirleme yapılabilir.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile demek ve vakıfların, Sistem üzerindeki başvurusu ve birinci fıkrada belirtilen hususlar dikkate alınarak, talepte bulunan ve durumu ile niteliği uygun görülen personel arasından Cumhurbaşkanlığınca resen belirleme yapılabilir.

(4) Personelin ismen belirttiği ancak Sistem üzerinde başvurusu bulunmayan diğer kamu kurum ve kuruluşu ile demek ve vakfa bu durum, bunların kendi mevzuatı ile personelin talebinde belirttiği görev ve hizmet alanları, konuları, süresi ve yeri dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığınca, bilgilendirme amacıyla bildirilebilir.

(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşu ya da demek veya vakfın ismen belirttiği ancak Sistem üzerinde talebi bulunmayan personele bu durum, başvuruda ihtiyaç duyulduğu belirtilen görev ve hizmet alanları, konuları, süresi ve yeri ile personele ait Sistemdeki bilgiler

dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığınca, bilgilendirme amacıyla bildirilebilir. Ayrıca bu durum personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma da Sistem üzerinden bildirilir.

(6) Görevlendirme yapılmadan önce Cumhurbaşkanlığı tarafından; personelden, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumdan, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşu ya da dernek veya vakıftan, görevlendirmeye ilişkin görüş verilmesi ve varsa diğer hususlara ilişkin değerlendirme yapılması istenebilir.

(7) Yapılan değerlendirme neticesinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirme yapılır ve bu durum ilgililerine Sistem üzerinden bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personelin ünvanı ile mali ve sosyal hak ve yardımları

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamında kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurumu dışında diğer kamu kurum ve kuruluşu ya da dernek veya vakıfta görevlendirilen personel;

a) Görevlendirildiği süre boyunca kadro veya pozisyonuna bağlı olarak almakta olduğu mali ve sosyal hak ve yardımlarını, kendi kurumundan almaya devam eder.

b) Görevlendirme süresince mevcut kadro veya pozisyon ünvanını kullanır.

c) Görevlendirildikleri diğer kamu kurum ve kuruluşu ya da dernek veya vakfın mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Sistem üzerinden başvuru ve talep ile görüş verme yetkisi

MADDE 14- (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıflar tarafından Sistem üzerinden başvuru ve talepte bulunulması, görüş verilmesi ve varsa diğer hususlara ilişkin değerlendirme yapılmasına dair işlemler; bakanlıklarda bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile demek ve vakıflarda en üst yöneticiler tarafından gerçekleştirilir, bakan veya en üst yönetici bu yetkisini alt kademelere devredebilir.

Görevlendirmenin izlenmesi, yönlendirilmesi ve raporlama

MADDE 15- (1) Personelin 8 inci madde kapsamında kendi kurumu bünyesinde görevlendirilmesi halinde;

a) Personelin yürüttüğü görev ve hizmetler kendi kurumunca izlenir ve gerekli yönlendirmeler yapılır.

b) Personelin yürüttüğü görev ve hizmetlere ilişkin kurumu tarafından yılda bir rapor düzenlenerek Sistem üzerinden Cumhurbaşkanlığına iletilir.

(2) Personelin 9 uncu madde kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ya da demek veya vakıflara görevlendirilmesi halinde; görevlendirme yapılan kamu kurum ve kuruluşu ya da demek veya vakıf tarafından, görevlendirilen personele ve görevlendirmeye ilişkin değerlendirmeler raporlaştırılarak, görevlendirmenin devam ettiği süre boyunca en geç altı ayda bir ve her halükarda görevlendirmenin herhangi bir nedenle sonra ermesi halinde en geç on gün içinde Sistem üzerinden Cumhurbaşkanlığına iletilir.

(3) Cumhurbaşkanlığına iletilen raporlar; mevcut görevlendirmelerin durumu, görev süresi sona erenlerin yeniden görevlendirilmeleri, yeni başvuru ve taleplere ilişkin hususlar ile

personelin yürüttüğü görev ve hizmetlerden etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yararlanılıp yararlanılamadığına dair hususların tespitinde dikkate alınır.

Yetki

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşabilecek tereddütlerin giderilmesinde ve uygulama birliğinin sağlanmasında Cumhurbaşkanlığı görevli ve yetkilidir.

Mevcut personele ilişkin veri girişi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci, ek 35 inci, ek 37 nci ve geçici 33 üncü maddeleri kapsamında atanmış oldukları bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadro ve pozisyonunda bulunan personele ilişkin veriler, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Sisteme girilir.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.