Kiripto paralardaki düşüş devam ediyor

Küresel piyasaların negatif seyirde ilerlediği dönemde kripto para piyasasının da büyük bir gerileme yaşadığı açıklandı. Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerinin değer kaybıyla beraber riskli yatırımlardan uzaklaşma eğiliminin arttığı vurgulanıyor.

Kripto paralar içinde en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, gerilemeye devam etti ve dünden bugüne yüzde 9,01 azalışla bir günde 8 bin 312 dolar kayıpla 83 bin 984,3 dolara geriledi.

Altcoinlerden Ethereum ise yüzde 10,43 düşüşle 2 bin 722,33 dolara geriledi.

Riskli varlıklardan kaçış hız kazandı.

Bitcoin ve Ethereum, yüksek teknoloji değerlemeleri konusundaki endişelerin devam etmesi ve Federal Rezerv'in yakın vadeli politika gevşemesine yönelik bahislerin azalmasıyla ayların en düşük seviyelerine geriledi.

BITCOIN 7 AYIN DİBİNDE

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 2,1 düşüşle 86 bin doların altına inerek Asya borsalarında yedi aylık dip seviyesi olan 85 bin 350 dolara geriledi.

ETHEREUM 4 AYIN EN DÜŞÜGÜND

Ethereum da yüzde 2'den fazla düşüşle dört ayın en düşük seviyesi olan 2 bin 777 dolara geriledi.

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 8 OLDU

Her iki kripto para birimi de haftalık bazda yaklaşık yüzde 8'lik kayıpla karşı karşıyaydı.

"İŞLER ÇİRKİNLEŞMEYE BAŞLAYABİLİR"

IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, Bitcoin'deki düşüş hakkında, "Eğer bu, genel olarak risk algısıyla ilgili bir hikaye anlatıyorsa, o zaman işler gerçekten çok çirkinleşmeye başlayabilir ve şu anki endişe bu." dedi.

Sycamore, "Piyasa biraz yerinden oynamış, biraz parçalanmış, biraz kırılmış gibi hissediyor, aslında, çünkü o satış dalgasını yaşadık." dedi.

1,2 TRİLYON DOLAR BUHARLAŞTI

Piyasa takipçisi CoinGecko'ya göre, son altı haftada tüm kripto paraların toplam piyasa değerinden yaklaşık 1,2 trilyon dolar silindi.

RAPORLAR DÜŞÜŞÜ ORTAYA KOYUYOR

Dijital varlık araştırma şirketi CryptoQuant, çarşamba günü yayınladığı haftalık kripto raporunda, "Bitcoin piyasa koşulları, mevcut boğa döngüsünün Ocak 2023'te başlamasından bu yana en düşüşte." dedi.

ZİRVEDEN DÜŞÜŞ

Bitcoin'deki düşüş, bu yıl ekim ayında 120 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşan yükselişin ardından sert ve hızlı bir şekilde gerçekleşti.

Bu yükseliş, küresel çapta kripto varlıklara yönelik olumlu düzenleyici değişikliklerin de etkisiyle gerçekleşti.

Analistler, piyasanın geçen ay yaşanan rekor kripto çöküşünün izlerini taşıdığını, panik satışları ve düşük likiditenin sert dalgalanmalara yol açmasıyla kaldıraçlı pozisyonlarda 19 milyar dolardan fazla tasfiye yaşandığını söylüyor.

SATIŞ DALGASI

Bu yıl halka açık dijital varlık hazine şirketlerinde yaşanan patlamanın ardından yaşanan satış dalgası, şirketlerin yükselen fiyatlardan yararlanarak bilançolarında kripto paraları satın alıp tutmasıyla kripto para yatırımcılarının hisse senedi fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

STRATEGY HİSSELERİ YÜZDE 11 KAYIPTA

Bir zamanlar kurumsal Bitcoin birikiminin simgesi olan Strategy hisseleri, bu hafta yüzde 11 düştü ve bir yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Japon rakibi Metaplanet ise haziran ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 80 düştü.


