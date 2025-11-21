Bakan Kacır: Savunma sanayisindeki kabiliyetimizi dünyaya ispat ettik

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "2025 Alman-Türk Otomotiv Zirvesi"ne katılan Kacır, Türkiye'deki mobilite, teknoloji altyapısı ve Almanya-Türkiye ilişkileri konusunda değerlendirmede bulundu.

Kacır, Almanya'nın, Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, "Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği içinde olmamız Türkiye-Almanya ilişkilerini geriye dönüp baktığımızda çok güçlendirdi. İki ülkenin ortaklık zemininde ekonomik ve ticari işbirliklerinde çok güçlü bir zemine ve tecrübeye sahibiz." diye konuştu.

Bu ilişkide otomotiv sektörünün ayrıcalıklı bir yeri olduğunu dile getiren Kacır, otomotiv sektörünün bu yıl 40 milyar dolar ihracatla Türkiye'nin ihracatının lokomotifi olduğunu söyledi.

Bakan Kacır, Alman otomotiv üreticilerinin Türkiye'den tedarik yapmasından memnun olduklarını belirterek, "Dün gerçekleşen Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'nde aslında karşılıklı olarak istişare ettiğimiz temel başlık otomotivin yeni nesil dönüşüm sürecinde birlikte neler yapabileceğimiz." ifadesini kullandı.

"Savunma sanayisinde yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerimizi bütün dünyaya ispat ettik." diyen Kacır, Türkiye'nin sadece bir üretim ülkesi değil, AR-GE, inovasyon ve teknoloji ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de 60 şehirde, 113 teknoparkta, 12 binden fazla şirketin inovasyon odaklı çalıştığını söyleyen Kacır, Türkiye'nin yeni nesil mobilite teknolojilerine yatırım yapan bir ülke olduğunu dile getirdi.

Bakan Kacır, "Tabii Togg bunun somut bir örneği oldu. Başarılı şekilde yollara çıktı. Ülkemizde elektrikli araç pazarında lider hale geldi ve şimdi ikinci modelini bu yıl yollara çıkarmayı başardı. Seri üretimi kesintisiz olarak sürdüren milli markamız. Bu milli markanın etrafında yeni mobilite ekosistemi de kümelenmekte." dedi.

Kacır, bütün bu imkan ve kabiliyetleriyle Türkiye'nin, gelecek dönemde otomotiv sektöründeki dönüşüm sürecinde Avrupalı markalar, özellikle de Alman markalarıyla çok daha yakın işbirliği ve ortaklık kurmaya hazır olduğunu söyledi.

"Almanya ile kazan-kazan anlayışıyla ortaklıklar kurmayı amaçlıyoruz"

Otomotiv sektöründe büyük dönüşümler yaşandığını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Elektrifikasyon bunların başında geliyor. Elektrikli araçlar yaygınlaşıyor. Şarj edilebilir hibrit araçlar yaygınlaşıyor. Bunların pazar payı Avrupa'da yüzde 25'i aştı ve bu pazar payında önümüzdeki dönemde artış ivmesinin sürmesi öngörülüyor. Türkiye'de de bu araçların pazar payında çok hızlı bir yükseliş var. Bu alanda işbirliği yapmak, bütün bu alanda yeni nesil teknolojileri ortaklaşa geliştirmek çok değerli bizler için. Bunun yanında bağlantılı araçlar, otonom araçlar, yine otomotivin değişim eksenleri. Bütün bu başlıklarda biz Türkiye'nin AR-GE, inovasyon ve üretim ekosistemiyle Almanya'nın markalarının ve tecrübesinin daha fazla bir araya gelmesini ve önümüzdeki dönemde bir kazan-kazan anlayışıyla iki ülkenin rekabet gücünü yükseltecek ortaklıklar kurmayı ve adımlar atmayı amaçlıyoruz. Umuyorum ki Alman-Türk Otomotiv Zirvesi bütün bu işbirliklerinin güçlenmesine vesile olacak."

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in 2021 yılında Türkiye'de yatırımdan vazgeçmesini de değerlendiren Kacır, "Vazgeçmiş olmanın pişmanlığını yaşadıklarını tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'ye yatırım yapan herkes hem çok kazandı hem de Türkiye'ye çok kazandırdı. Türkiye bugüne kadar küresel yatırımcıların adresi olduğu her başlıkta öngörülebilir ve yatırımcı dostu bir anlayışla hareket etti. Türkiye'ye yatırım yapanlar, nitelikli insan kaynağımızdan, üretim gücümüzden, lojistik altyapımızdan, stratejik konumumuzdan, üretim ekosistemimizden en ileri düzeyde istifade ettiler." diye konuştu.

Bakan Kacır, Almanya ile Türkiye arasında gelecek dönemde yeni adımların atılması için halen çok olumlu bir yaklaşım içinde olduklarını vurgulayarak, "Nihayetinde geleceğe bakmamız lazım. Herkesin önünde yeni fırsatlar ve sınamalar var. Şüphesiz pek çok mevcut küresel marka da yeni nesil teknoloji yarışında meydan okumayla karşı karşıya. Türkiye ile ortaklık hem kazandırır hem onlara kazandırır, hem Türkiye'ye kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin veri merkezi ve yapay zeka politika seti

Google'ın Türkiye'ye yeni Google Cloud bölgesi kapsamında 2 milyar dolarlık yatırım yapma planına değinen Kacır, büyük bir memnuniyetle bu yatırımları desteklediklerini söyledi.

Bakan Kacır, "Türkiye'nin bir veri merkezi ve yapay zeka politika seti var. Biz halihazırda 250 megavatın üzerinde olan veri merkezi altyapımızı 2030'a kadar 1 gigavata yükseltmeyi amaçlıyoruz ve kurulacak yeni altyapıların önemli bir bölümünün yapay zeka odaklı olmasını hedefliyoruz. Bu maksatla HIT-30 yüksek teknoloji yatırım programımızda veri merkezlerine ve yapay zeka yatırımlarına yönelik çağrılar başlattık. 2 milyar dolara yakın bir destek öngörüsüyle 10 milyar dolara yakın bir yatırımın 2030'a dek hayata geçmesini amaçlıyoruz." dedi.

Kacır, şirketlerin bu yatırımlara gelecek yılın ilk yarısında başlamayı planladıklarını söyledi.

Dijital yatırımlar

Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasının önemine dikkati çeken Kacır, şu detayları paylaştı:

"Verilerin Türkiye'de işlenmesi ve değer katılmasını hem stratejik altyapıları ülkemize kazandırmak için hem de veri ekonomisi ve dijital ekonomide güvenliği daha güçlü şekilde tahkim edebilmek için arzu ediyoruz. Her yatırım bizi bu alanda daha da güçlendirmiş olacak. Altyapı ne kadar ülkenizdeyse ne kadar gözetiminiz altındaysa, bütün bu alanlarda güvenliğiniz o kadar ileri seviyededir. Şüphesiz attığımız adımlar Türkiye'yi bugüne kadar belli bir seviyeye getirdi ama Türkiye'nin önünde bu alanlarda yapılacak daha çok iş var. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2030 sanayi ve teknoloji stratejisinde özellikle dijital yatırımlara çok geniş bir yer ayırdık."

"Gelin yeni fırsatları hep birlikte yakalayalım"

Bakan Kacır, AB ülkelerinin, dijital alanı ABD ve Çin şirketlerine kaptırdığı yönündeki değerlendirmelere ilişkin de şu ifadelere yer verdi:

"AB'de kendi öz eleştirilerinde böyle bir yaklaşım olduğunu biz de takip ediyoruz. Özellikle son dönemde yükselen yenilikçi teknoloji, yıkıcı teknoloji başlıklarında Amerika ve Çin şirketleri Avrupa şirketleriyle kıyaslandığında daha öndeler. Yine 100 milyar dolar ve üstü değere ulaşan teknoloji şirketleri diye baktığınızda Avrupa'dan çok fazla örneğin doğmamış olduğunu görüyorsunuz. Tabii bunda AB'nin çıkarması gereken dersler olduğu muhakkak. AB evet bir siyasi ve ekonomik birlik ama tam anlamıyla bir dijital birliğe henüz dönüştüğünü söylemek kolay değil. Bizim gibi Gümrük Birliği üyesi ülkelerle bu alanlardaki ortaklıklarını AB'nin çok daha hızlı hayata geçirmesi lazım. Biz bu anlayışla Gümrük Birliği modernizasyonunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla daha çevik, daha hızlı hareket etme zorunluluğu var. Dünya çok hızlı dönüyor. Ezberler hızla terk ediliyor. Küreselleşme eskisi kadar popüler değil. İkili ilişkiler çok daha stratejik ve önemli hale geliyor. Bütün bunlar herkes için yeni sınamaları, yeni tehditleri ama bir yandan da yeni fırsatları getiriyor. Bizim Avrupalı dostlarımıza çağrımız, Alman dostlarımıza çağrımız, gelin yeni fırsatları hep birlikte yakalayalım."