TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza

Vakıflar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Kanunla, turizm sektöründe kaçak faaliyeti önlemek amacıyla belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamdaki her ilanı için 25 bin TL ceza getirildi. Afet bölgesindeki (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya) seyahat acentaları 2025 yılı aidatından muaf tutuldu. Öte yandan, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ayrıca, Uludağ Alanı ve Gelibolu Tarihi Alanı sınırlarının genişletilmesine ve koruma faaliyetlerine yönelik yeni yetkiler belirlendi.

Haber Giriş : 20 Kasım 2025 23:30, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 23:35
Vakıflar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda Vakıflar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, afet bölgesi kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren seyahat acentaları 2025 yılı için aidat alınmayacak ve önceki döneme ait yıllık aidat borçları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacak. Marina, liman tesisleri, kıyı tesisleri, gemi/araç turizm aracı için kimlik bildirme zorunlulu olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü memur ve işçi kadrolarında bulunup, madde yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü koro ve toplulukları ile il Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesindeki müzik topluluklarında ses ve saz sanatçısı olarak icra eden ve bir ay içinde başvuranlar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı sınavda başarılı olanlar 28 Şubat 2026 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atanacak.

Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satış yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine mahalin en büyük mülki amirince her ilan için 25 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müze, tarihi fabrikalar ve diğer yapıların restorasyonu, çevre düzenlemesi ve ihyası sırasında bu mekanların buluntuları parsellerde gereken araştırma, sondaj ve arkeolojik kazı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacat ve yaptırılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkartılacak. Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından rayiç bedelinden düşük olmamak üzere bu şirketlere doğrudan kiraya verebilecek.

Uludağ Alanında Kanun kapsamında doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilen görevler, Başkanlık tarafından yerine getirilecek.

Gelibolu Tarihi Alanı arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarih varlıkları göz önüne alınarak ilgili kurumların görüşü, Başkanlığın teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Tarihi Alan sınırları genişletilebilecek.

Çanakkale Savaşlarıyla ilgili her türlü silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar, belge ve benzeri malzemeler korunması gerekli taşınır kültür varlığı sayılacak. Çanakkale Savaşları ve tarihi Alana ilişkin müze kurulabilecek.

