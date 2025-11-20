İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlamasının ardından 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Haber Giriş : 20 Kasım 2025 23:33, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 00:14
Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede haşere ilaçlaması yapıldı.

Binada oturan 1'i bebek 7 kişinin fenalaşması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Rahatsızlanan bina sakinleri zehirlenme şüphesiyle, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından tahliye edilen apartmanda, AFAD ve UMKE ekipleri inceleme yapıyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİDİR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli yönlendirilmiştir. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

BİNADA AİLESİ ZEHİRLENEN KARAGÖZ: İNSANLARIMIZ MAĞDUR

Binada annesi ve kız kardeşi zehirlenen Seyfun Karagöz, olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Binada ailem yaşıyor. Alt kattaki yabancı uyruklular kendi evlerini yabancı bir maddeyle sanırım ilaçlamışlar, ilaçladıktan sonra kendileri çıkmışlar, arabada oturmuşlar. Kimsenin haberi yok. Artık birileri şikayet etmiş ondan sonra gelmişler. Binada ışıklar yanıyor herkes can havliyle bir şekilde dışarı çıkmış. Benim annem ve kız kardeşim şu anda hastanede yatıyorlar, ekstra olarak küçük bir çocuk var çocuğun durumu ilk başta kötüydü, şu anda gayet iyi. Akşam saat altıdan beri hastanedeyim. Kafalarına göre işler yapmışlar. Sonuç itibariyle insanlarımız mağdur. Kimsenin de bundan haberi yok, bari böyle bir şey yapılacaksa neden kimseye haber verilmiyor? Ya da ilaçlandıktan sonra dışarı çıkıp kendi güvenliğini sağlayabiliyorlarsa neden milletimize güvenlik amaçlı bir şey söylemiyorlar?"

BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜNDE 'İLAÇLAMA' PERSONELİ TUTUKLANDI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih ilçesindeki bir otelde kalan Böcek Ailesi, 12 Kasım sabahı rahatsızlanarak taksiyle hastaneye gitti.

Tedavilerinin ardından tekrar otele dönen aile, 13 Kasım gece saat 01.00 sıralarında yeniden fenalaştı. Otel yetkililerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne 14 Kasım'da, baba ise 17 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, otel çalışanı M.M.U.D.C., ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., şirket sahibinin oğlu S.K. ve ilaçlamayı bizzat gerçekleştiren D.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve bir kafenin işletmecisi F.M.O. da aynı dosya kapsamında daha önceden tutuklanan isimler.

